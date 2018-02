Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat als erst sechster Spieler der NBA-Geschichte die Marke von 50.000 Spielminuten übertroffen. Der 39-jährige Deutsche erreichte den Meilenstein bei der 101:104-Niederlage seiner Dallas Mavericks am Montag bei den Los Angeles Clippers, die das Match mit einem siegbringenden 13:0-Run beendeten.

"Ich glaube wirklich, dass Dirks Rekord der großen Klasse, Langlebigkeit und Beständigkeit einer der bemerkenswertesten ist, den ich je im Sport gesehen habe", sagte Mavericks-Coach Rick Carlisle. Nowitzki erzielte zwölf Punkte und holte sechs Rebounds. Bei den siegreichen Clippers überzeugte der Italiener Danilo Gallinari mit 28 Punkten.

Sieben Minuten hatten dem 13-fachen All-Star Nowitzki vor der Partie gefehlt, um die 50.000 voll zu machen. Bisher gelang dieses Kunststück nur den NBA-Legenden Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kevin Garnett, Jason Kidd und Elvin Hayes. Cavaliers-Superstar LeBron James gratulierte Nowitzki zu dessen Leistung auf Twitter: "50.000 gespielte Minuten. Das ist verrückt. Gratulation. Das nennt man, täglich die Stechuhr bedienen."

50K mins played though @swish41?!?!? Sheesh bro that’s insane. Congrats man! That’s what you call punching in your clock daily!