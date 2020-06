Leader Güssing fügt BC Vienna Niederlage zu

Meister BC Vienna kommt in der H1 der Herren-Basketball-Bundesliga einfach nicht in Fahrt. Der Titelverteidiger kassierte am Dienstagabend zu Hause gegen die Güssing Knights mit dem 89:94 (38:50) bereits die vierte Niederlage in Folge. Die Südburgenländer kehrten nach dem 74:81 zuletzt gegen Kapfenberg auf die Siegerstraße zurück, sie sind zwei Punkte vor Kapfenberg und Gmunden Tabellenführer.

Die Güssinger waren ersatzgeschwächt, mussten weiter ohne Sebastian Koch antreten und Mathias Klepeisz (krank) vorgeben, dominierten aber trotzdem über weite Strecken das Geschehen. Zur Pause stand es 50:38, nach 28 Minuten 74:56. Im Schlussviertel machten die Wiener die Partie aber noch einmal spannend, so hieß es 1:11 Minuten vor Schluss plötzlich 87:88. Die Wende konnten sie aber nicht mehr herbeiführen, Güssing hatte das bessere Ende.

Chance zur Revanche bekommen die sechs Punkte hinter Güssing auf Platz vier liegenden Wiener bereits am Sonntag im direkten Duell im Burgenland.

Ergebnisse:

Swans Gmunden - Dukes Klosterneuburg 87:76 (42:27)

Bulls Kapfenberg - WBC Wels 83:74 (45:36)

BC Vienna - Güssing Knights 89:94 (38:50)