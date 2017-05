Die bulls Kapfenberg sind der erste Finalist der Basketball-Bundesliga (ABL). Die Steirer gewannen am Sonntag in einem engen Semifinalmatch daheim gegen die Swans Gmunden 61:59 (30:32), womit sie die "best of five"-Serie mit 3:1 für sich entschieden.

Der Finalgegner wird erst am kommenden Mittwoch feststehen. Meister Gunners Oberwart kam beim WBC Wels zu einem 79:62-Sieg und glich in der Serie auf 2:2 aus.