Basketball-Finale: Duell der Philosophien

Auch wenn die bisherige Saisonbilanz (3:1 für die Swans) anderes vermuten lässt, will sich Teamchef Neno Asceric nicht zu einem Meistertipp hinreißen lassen: "Die Chancen stehen diesmal wirklich 50:50." Die Philosophie der beiden Teams könnten unterschiedlicher nicht sein: " Gmunden spielt sehr strukturiert und diszipliniert, während bei Klosterneuburg die Schlüsselspieler sehr viele Freiheiten haben", analysiert der Teamchef.



Dukes-Trainer Sallomon fordert von seinem Team vor allem eines: Kampfgeist. " Gmunden spielt hart am Limit, da ist es wichtig, dass wir nicht zurückstecken." Und was sagt sein deutsches Gegenüber Mathias Fischer, der die Ausfälle von Poiger und Arnold kompensieren muss? Der warnt vor einem Klosterneuburger – einem gewissen Curtis Bobb.