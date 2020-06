Basketball-Fest in Wien

Auf dem sportlichen Programm steht neben dem Kräftemessen in 16 Altersstufen auch wieder der Slam-Dunk-Contest. (Freitag 18 Uhr, Halle B). Das Motto bei diesem Show-Bewerb, der nicht nur von der Fachjury, sondern auch vom Publikum entschieden wird: Je artistischer und spektakulärer der Flug gen Korb, desto besser.



Ein weiteres Basketball-Highlight findet am Mittwoch (ab 20.15 Uhr) in Kooperation mit der österreichischen Bundesliga statt: der "All Star Day", bei dem sich heimische Profis mit den Legionären messen.



"Das Turnier ist eine Herzensangelegenheit", sagt Organisator Krappel und spricht dabei nicht nur von sich selbst, sondern auch von seinen 350 Mitarbeitern: "Ein Drittel von ihnen ist bereits seit 1990 mit dabei. Früher waren es Studenten, heute sind sie Rechtsanwälte oder Ärzte. Das macht mich sehr stolz!" Mehr Unterstützung würde sich der Chef-Organisator hingegen von der Stadt Wien wünschen, die sich nur marginal am Sponsoring beteiligt: "Immerhin haben wir über die Jahre Tausende Menschen hierher gebracht."



Konkret: 5161 Basketballteams aus 29 Ländern.





Osterturnier: 1700 Spiele



Programm Von 2. bis 7. April findet zum 22. Mal das Basketball-Osterturnier in Wien statt. Über 1700 Spiele werden in der ganzen Stadt ausgetragen. Das Zentrum ist die Stadthalle, der Eintritt zu den Spielen ist frei.

Mittwoch, 20.15 Uhr: All Star Day in Kooperation mit der Bundesliga ( Stadthalle, Halle B).

Freitag, 18 Uhr: Slam Dunk Contest mit Live Acts, ab 19.15 Uhr: Finalspiele der Unter-20-Teams (Damen und Herren)