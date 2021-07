Frankreich & Spanien im Halbfinale

Frankreich nach einem 72:62 (26:24) mit einem Tony Parker in Höchstform gegen Gastgeber Slowenien und Titelverteidiger Spanien haben am Mittwochabend das Semifinale bei der Herren-Basketball-Europameisterschaft ( EuroBasket) erreicht. Die beiden Teams treffen somit am Freitag (richtig) in Ljubljana im Kampf um den Einzug ins Endspiel aufeinander. Es handelt sich dabei gleichzeitig um eine Neuauflage des Finales von 2011.

Für Slowenien endete der Traum von der ersten Basketball-EM-Medaille oder sogar vom Titel wie für Litauen vor zwei Jahren vor eigenem Publikum bitter und bereits im Viertelfinale. Damit bleibt Deutschland weiterhin der bis dato letzte Ausrichter, der auch Europameister wurde. Das war vor inzwischen 20 Jahren in München der Fall.

Die Slowenen legten sofort mit jenem Tempo-Basketball los, der sie auch ins Viertelfinale geführt hatte. "Les Bleus" standen jedoch um nichts nach. Schwache Trefferquoten auf beiden Seiten, für die freilich auch beinharte Defensivarbeit sorgte, zeigten, dass einiger Druck auf den Teams lastete.

Der Kampf auf Biegen und Brechen setzte sich nach der Pause fort. Aber Frankreich, dirigiert von Parker, der außerdem als Scorer (27 Punkte am Ende) gewohnt viel Verantwortung übernahm, setzte sich erstmals ab. Die Heimischen liefen einem 26:36 (24. Min.) hinterher. Nach 30 Minuten schien bei 45:50 wieder alles offen, ehe Frankreich im Schlussviertel den Sack zumachte. Einem neuerlichen Zehn-Punkte-Rückstand konnten die Gastgeber nicht mehr kontern - auch, weil ihr Topstar Goran Dragic trotz 18 Punkten nicht seinen besten Tag hatte.