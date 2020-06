Basketball-Boss kritisiert Kogler: "Kein ehrliches Interesse"

Erstmals hat ein österreichischer Sportfunktionär klare Worte dafür gefunden, wie die Sportvereine mit den Folgen der Corona-Krise allein gelassen werden. Thomas Linzer ist Präsident eines Basketball-Bundesligaklubs, der Gunners aus Oberwart. Der Verein hat ein Jahresbudget von 700.000 Euro, musste 9 von 15 Angestellten in Kurzarbeit schicken und hat noch keinerlei Perspektive, wann die Saison in den Hallensportarten wieder los geht. „Was seit 15. März passiert ist, lässt sich in sechs Buchstaben und einer Zahl zusammenfassen. Nichts. Null“, sagte Linzer.

Dass die Kultur besser aufschreien kann, als der Sport wollte er nicht ganz gelten lassen. „Ich bin wie Lukas Resetarits Burgenländer und wir haben kroatische Wurzeln. “ Die Kritik des Kabarettisten hatte zum Rücktritt von Kulturstaatssekretärin Lunacek geführt. Linzer sagte in Richtung Vizekanzler Werner Kogler: „Ich glaube nicht, dass Sie ehrliches Interesse am Sport haben. Und ich bitte Sie, entweder Sie entwickeln dieses oder geben Sie das Ressort jemand anderem.“