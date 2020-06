BC Vienna muss wieder ins fünfte Spiel

Auch im Halbfinale ist für BC Vienna noch nicht vorzeitig Schluss: Wieder fällt die Entscheidung über Aufstieg oder Sommerpause erst im letzten Spiel der Best-of-five-Serie. "Uns erwartet am Mittwoch der nächste Showdown", sagte Petar Stazic Strbac, Generalmanager von BC Vienna, am Samstag nach der 58:69-Niederlage gegen Güssing. Trotz starken Beginns der Hausherren ließen sich die Burgenländer nicht einschüchtern. Mit konsequenter Defensivarbeit brachten die Knights den Angriff des amtierenden Meisters praktisch vollkommen zum Erliegen: Nur sieben Punkte gelangen BC Vienna im zweiten Abschnitt. Angeführt von Travis Taylor (18 Punkte) und Anthony Shavies (17 Punkte/7 Rebounds/6 Assists) führte Güssing im dritten Viertel (25:15) die Vorentscheidung herbei und ließ sich den Sieg im Gegensatz zu Spiel drei nicht mehr nehmen.

BC Vienna muss damit bereits zum zweiten Mal in den diesjährigen Play-offs in ein fünftes Spiel. Im Viertelfinale ging man gegen Klosterneuburg ebenfalls über die volle Distanz. Vor der Finalserie, die am 17. Mai beginnt, darf sich Kapfenberg also bereits freuen: Die Steirer starten nach dem klaren 3:0-Sieg gegen Wels auf jeden Fall als das ausgeruhtere Team in die Saison-Entscheidung.