Baseball: Rangers vor World-Series-Gewinn

Wer braucht schon ein Thermometer, wenn er Baseball hat? Die Saison der Schläger, Werfer und Fänger, die amerikanischen Helden der warmen Monate, neigt sich dem Ende entgegen und damit auch endgültig der Sommer.



Ein Sieg fehlt den Texas Rangers gegen die St. Louis Cardinals in den noch ausständigen beiden Spielen der World Series (Mittwoch- bzw. Donnerstagnacht), um für Dallas Sportgeschichte zu schreiben. Die Metropole wäre die erst siebente Stadt der USA, die in den vier großen Profiligen (Football, Baseball, Basketball, Eishockey) zumindest je einmal den Titel gewonnen hätte.



Es war bislang eine unterhaltsame Finalserie einer Saison, die Anfang April mit reichlich Altlasten aus einer schmutzigen Ära gestartet war. Die Spielzeit begleitete ein Prozess gegen eine Legende der jüngeren Baseball-Historie: Barry Bonds.



Der heute 47-jährige Kalifornier, ein Berg aus Fleisch und Muskeln, prügelte in seiner Karriere den kleinen Ball 762-mal aus dem Stadion. Keinem anderen Spieler der besten Liga der Welt gelangen mehr Homeruns. Im Jahr 2002 pulverisierte er mit 73 Homeruns in einer Saison die fast achtzig Jahre alte Bestmarke von Babe Ruth.