ÖFB-Noten nach Pleite in England: Lichtblicke und Schattengewächse

Österreichs Nationalteam hat den ersten von zwei EM-Tests verloren. Die ÖFB-Auswahl musste sich am Mittwoch-Abend in Middlesbrough dem ohne zahlreiche Stammspieler angetretenen EM-Mitfavoriten England mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Den einzigen Treffer vor 8.750 zugelassenen Zuschauern erzielte Arsenals Bukayo Saka in der 56. Minute. Die Österreicher hielten die Partie über weite Strecken offen, nutzten ihre wenigen Chancen aber nicht.