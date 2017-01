Australian Open: Williams und Lucic-Baroni weiter

US-Favoritin Serena Williams ist am Mittwoch bei den Tennis-Australian-Open ins Halbfinale eingezogen. Die 35-Jährige besiegte als Nummer zwei eingestuft die Britin Johanna Konta (9) glatt 6:2,6:3 und trifft am Donnerstag im Duell um den Finaleinzug auf Mirjana Lucic-Baroni. Die ungesetzte Kroatin setzte ihren Sensationslauf mit einem 6:3,3:6,6:4 gegen die Tschechin Karolina Pliskova (5) durch.

Die Kroatin treibt ihre sportliche Renaissance damit weiter voran. Das andere Mal, dass sie in einem Grand-Slam-Halbfinale gestanden war, war in Wimbledon 1999. Sonst war sie bis auf die US Open 2014 bei einem Major nie ins Achtelfinale gekommen. Von den US Open 2002 bis zu Wimbledon 2010 war die heute 34-Jährige wegen privater Probleme bei den vier größten Turnieren überhaupt nicht vertreten gewesen.

Gegen die in Melbourne hochgehandelte Pliskova hing Lucic-Baronis Erfolg an einem dünnen Faden. Im dritten Satz musste sie beim Stand von 3:4 ein "medical time-out" nehmen, um sich am linken Oberschenkel behandeln zu lassen. Danach machte aber nicht sie kein Game mehr, sondern Pliskova. "Ich kann das nicht glauben, das ist verrückt", sagte die Siegerin über ihren Erfolg. "Ich bin jetzt gerade ein bisschen geschockt."

Wiedersehen nach 19 Jahren

Das Duell zwischen Serena Williams und Mirjana Lucic-Baroni gab es bereits zweimal auf der Tour - vor rund 19 Jahren. 1998 setzte sich die damals 16-jährige Williams in Sydney gegen die 15-jährige Lucic (Mädchenname, Anm.) in drei Sätzen durch, ein knappes halbes Jahr später in der zweiten Wimbledon-Runde glatt 6:3,6:0. Williams: "Ich weiß von dem Match nur, dass es am Center Court war. Und, dass wir beide sehr jung gewesen sind." Vor der dritten Begegnung ist Williams gewappnet: "Sie spielt sehr gut. Ich darf sie nicht unterschätzen."

Gegen Konta hat die Weltranglistenzweite dieses Motto jedenfalls strikt verfolgt. "Sie ist eine gute Spielerin", lobte Williams die Britin. "Ich sehe sie als künftigen Champion." Auch wenn der erste Aufschlag nicht wie gewünscht kam, das zweite Service der 35-Jährigen sowie die Arbeit von der Grundlinie funktionierte. Das sah die jüngere der Williams-Schwestern auch als Basis ihres Viertelfinalerfolgs.

Erster Herren-Halbfinalist in der unteren Hälfte ist Grigor Dimitrow. Der auf Position 15 geführte Bulgare schaltete den belgischen Dominic-Thiem-Bezwinger David Goffin (11) mit einem 6:3,6:2,6:4 aus. Dimitrows Gegner im Freitag-Halbfinale wurde in der Mittwoch-"Nightsession" (9.30 Uhr MEZ) zwischen dem Kanadier Milos Raonic (3) und dem Spanier Rafael Nadal (9) ermittelt.