Titelverteidiger Djokovic im Halbfinale

Im Semifinale wartet auf den Serben die Nummer vier der Welt David Ferrer. Der 30-Jährige hatte zuvor im umkämpften, rein spanischen Duell Nicolas Almagro mit 4:6,4:6,7:5,7:6(4),6:2 bezwungen.

Djokovic und Ferrer standen sich bisher 14 Mal gegenüber, der Serbe gewann neun Partien. Zwei dieser neun Siege feierte der 25-Jährige im Viertelfinale der Australian Open, 2008 und im letzten Jahr.

Novak Djokovic peilt in Down Under seinen dritten Titel in Serie an, was zuvor noch niemandem gelungen ist.