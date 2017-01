Australian Open: Jürgen Melzer trifft auf Federer

Jürgen Melzer hat die Qualifikation für den Hauptbewerb der Australian Open überstanden - und wurde schon belohnt: Zum Auftakt des Hauptfeldes trifft der 35-Jährige auf den gleichaltrigen Schweizer Roger Federer. Das Duell mit dem ehemaligen Weltranglistenersten und vierfachen Melbourne-Sieger findet am Montag auf dem Centre Court statt.

In den bisherigen Duellen mit Federer ist Melzers Bilanz klar negativ - drei Niederlagen steht ein Sieg gegenüber. Diesen Sieg holte Melzer im bisher letzten Aufeinandertreffen in Monte Carlo 2011.

Ebenfalls am Montag startet Bruder Gerald Melzer in den Bewerb: Gegen Wildcard-Starter Alex de Minaur ist er in der Nacht auf Montag erstmals im Einsatz.