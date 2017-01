Australian Open: Federer sicher im Halbfinale

Roger Federer hat seinen tollen Comeback-Lauf bei den Australian Open in Melbourne fortgesetzt. Der als Nummer 17 gesetzte Schweizer besiegte am Dienstag Murray-Bezwinger Mischa Zverev (GER) nach 92 Minuten sicher mit 6:1,7:5,6:2. Federer, der sechs Monate außer Gefecht war, steht nun zum bereits 13. Mal im Halbfinale des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres.

In diesem trifft der 35-jährige, 17-fache Major-Sieger auf Landsmann Stan Wawrinka, der zuvor Jo-Wilfried Tsonga ebenfalls in drei Sets ausgeschaltet hatte. Gegen den als Nummer vier gesetzten Wawrinka führt Federer im Head-to-Head mit 18:3-Siegen.

Ebenfalls im Halbfinale steht die frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Venus Williams. Sie ist erstmals seit 14 Jahren wieder unter den besten Vier der Australian Open. Die 36-jährige Amerikanerin besiegte die Russin Anatassija Pawljutschenkowa am Dienstag in Melbourne 6:4, 7:6 (7:3). "Ich freue mich so sehr, das war ein so hart umkämpftes Match. Ich will noch weiterkommen, ich bin noch nicht zufrieden", sagte Venus Williams.

Sie ist nach ihrem 50. Einzelsieg bei den Australian Open die älteste Halbfinalistin bei einem Grand-Slam-Turnier seit Martina Navratilova 1994 in Wimbledon. Am Donnerstag trifft die Altmeisterin dann auf Coco Vandeweghe aus den USA. "Es ist ein Ehre, gegen so einen großen Champion wie Venus zu spielen", sagte Vandeweghe. Die Weltranglisten-35. ließ nach dem glatten Achtelfinal-Erfolg gegen die deutsche Titelverteidigerin Angelique Kerber auch French-Open-Siegerin Garbine Muguruza aus Spanien keine Chance und gewann 6:4, 6:0.