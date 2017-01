Australian Open: Djokovic scheitert an Nummer 117

Novak Djokovic ist am Donnerstag sensationell in der zweiten Runde der mit 35,4 Mio. Euro dotierten Australian Open ausgeschieden. Der Titelverteidiger musste sich beim ersten Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne dem ungesetzten Usbeken Denis Istomin nach 4:48 Stunden mit 6:7(8),7:5,6:2,6:7(5),4:6 beugen. Der 30-jährige Istomin ist aktuell Nummer 117 im ATP-Ranking.

Istomin hatte Djokovic schon im ersten Satz mit einem 7:6 überrascht, der Vorjahressieger sah aber nach zwei Satzsiegen in Folge schon wie der sichere Sieger aus. Vor allem im dritten Satz schien Istomin die Luft auszugehen.

Foto: APA/AFP/PAUL CROCK Im vierten Durchgang drehte der Usbeke den Spielverlauf aber wieder, sicherte sich im Tie Break den Satzausgleich und ließ dem serbischen Ex-Weltranglistenersten im fünften Satz keine Chance. Nach knapp unter fünf Stunden verwertete Istomin seinen ersten Matchball souverän.

"Das ist so emotional, ich kann es nicht fassen. Vom dritten Satz an hatte ich Krämpfe, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe", gab Istomin zu Protokoll. "Das ist der größte Sieg für mich und es bedeutet mir so viel - jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mit diesen Jungs spielen und auf einem Level sein kann."