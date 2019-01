Australian Open live: Fehlstart für Nadal gegen Djokovic

Sieben Jahre nach dem unvergesslichen Endspiel bei den Australian Open kommt es am Sonntag zur Neuauflage des Klassikers Novak Djokovic gegen Rafael Nadal. Die zwei Tennis-Superstars werden sich auch sieben Jahre danach ein hochklassiges Match liefern. Es geht um den siebenten Melbourne-Titel für Djokovic, was Rekord bedeuten würde. Nadal will Major-Titel 18.