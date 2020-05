Auch schwere Burschen haben Träume

Baltimore Ravens

Wenn in der Nacht auf Montag dieund dieimderum die wichtigste Trophäe im US-Sport kämpfen, wirdwieder träumen, seinen Lebenstraum. Er darf das. Der junge Wiener hat es bereits weit gebracht – bis nach, wo er am State-College ein Football-Stipendium ergattert hat.

Kein zweiter Österreicher ist näher dran an der teuersten Sport-Liga der Welt. College-Football hat mit europäischem Hochschulsport in etwa so viel zu tun wie Stefan Maierhofer mit der Wahl zum Weltfußballer des Jahres.

College-Football ist Big Business, an dem sehr viele Menschen sehr viel Geld verdienen. Den Super Bowl in New Orleans werden 73.000 Menschen vor Ort verfolgen, beim Endspiel der College-Meisterschaft vor wenigen Wochen drängten sich fast 80.000 in die Arena.

Nur die Spieler gehen leer aus. Für sie gelten strenge Amateurregeln, obwohl sie wie Profis leben und trainieren. Sechs Mal pro Woche bittet der Coach der Sacramento Hornets Milanovic und seine Kollegen auf den Trainingsplatz, dazu kommen drei Einheiten frühmorgens in der Kraftkammer. "Football-Training in den USA ist Drill", erklärt Milanovic. "Die Regel lautet: Man hat dir ein Stipendium gegeben und du machst gefälligst, was dein Trainer von dir verlangt."