Die erste Auflage des ATP Cups in Australien geht in die entscheidende Phase. Am Sonntag-Vormittag kommt es im Finale zum Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Serbien. Nachdem Roberto Bautista Agut gegen Dusan Lajovic eröffnete und in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:1 gewann, kann nun Rafael Nadal im Duell mit Novak Djokovic den Titelgewinn Spaniens fixieren.