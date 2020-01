ATP-Cup-Finale: Djokovic schlägt Nadal und stellt auf 1:1

Die erste Auflage des ATP Cups in Australien geht in die entscheidende Phase. Am Sonntag kommt es im Finale zum Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Serbien. Nachdem Roberto Bautista Agut gegen Dusan Lajovic eröffnete und in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:1 gewann, schaffte Novak Djokovic danach den Ausgleich für Serbien.

Die Nummer zwei der Welt schlug den Weltranglistenersten Rafael Nadal mit 6:2 und 7:6. Nun muss das folgende Doppel über den Titelgewinn entscheiden.