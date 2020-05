Atlanta dritter NFL-Halbfinalist

Die Atlanta Falcons stehen als drittes Team nach den Baltimore Ravens und San Francisco 49ers im Play-off-Halbfinale der NFL. Der Vorrunden-Primus der National Football Conference gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen die Seattle Seahawks glücklich mit 30:28.

Kicker Matt Bryant traf 13 Sekunden vor Ende per Fieldgoal aus 49 Yards Entfernung zum Sieg. Die Falcons treffen im Halbfinale am 20. Jänner auf den Sieger der Partie New England Patriots - Houston Texans, der am Sonntagabend (22:30 MEZ) ermittelt wurde.