Zu Gast in der Wunderwelt des Sports

KURIER: Können Sie die Kritik am Größenwahn Katars im Sport nachvollziehen?

Es hat nichts mit Größenwahn zu tun, wenn die Aspire Academy bis 2020 als weltbeste Nachwuchsakademie anerkannt werden will. Wir werden nie so viele Medaillengewinner entwickeln können wie China und so viele Top-Fußballer wie Spanien oder Deutschland. Daher müssen wir uns um jedes einzelne Talent intensiv kümmern. Wir können es uns nicht leisten, auch nur eines davon zu verlieren. Es stehen nicht 200 ähnlich Begabte auf der Warteliste wie bei Real Madrid.

Die finanziellen Möglichkeiten müssen hier paradiesisch sein ...

Unser Eigentümer ist der Staat. Wir müssen ein Budget vorschlagen, das manchmal gekürzt, über das aber immer diskutiert wird. Ich darf keine Zahlen sagen, jedoch kann ich versichern: Es ist nicht so, dass Geld überhaupt keine Rolle spielt, da es aus dem Boden kommt. Klar ist, dass wir viele Aktivitäten setzen, die sehr teuer sind.

Wie begegnen Sie der allgemeinen Kritik an Katar?

Was die Organisation der Fußball-WM betrifft, ist die Akademie nicht befugt, Ratschläge zu geben. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass durch die gesteigerte Aufmerksamkeit einiges verbessert werden wird, was verbessert werden sollte.

Wie lange haben Sie überlegt, mit ihrer Familie in ein Land zu gehen, in dem es keine Demokratie gibt?

Es gibt eine Staatsvision, die " Qatar National Vision 2030". Natürlich kann man die leichter verfolgen, wenn nicht alle vier, fünf Jahre Parlamentswahlen sind. Ich bin nach wie vor überzeugter Demokrat. Die Frage, die man sich stellen muss, wenn man in ein fremdes Land geht, ist: Wie viel finde ich richtig, wie viel falsch? Dürfte ich ein Idealszenario von einem Land zeichnen, würde es freilich etwas anders aussehen. Das trifft auch auf Österreich zu.

Was vermissen Sie hier?

Das öffentliche Leben auf den Straßen. Hier kommst du ohne Auto nicht weit.