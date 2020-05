Asarenka gewinnt Australian Open

In erster Linie hängt viel von den Rahmenbedingungen ab, mit den Möglichkeiten, die das Ende des kommunistischen Systems in Russland mit sich brachte. Nach dem Vorbild Kurnikowa wurden Kinder und Jugendliche zu Aktien gemacht. Manager übernahmen Talente in jüngsten Jahren, steckten sie in die besten Tennisschulen oder schickten sie auf ITF-Jugendturniere.

Bei der Orange Bowl in Miami, dem größten Jugendturnier der Welt, sitzen vor allem Manager aus ehemaligen kommunistischen Ländern unter den Zuschauern. Im Prinzip gilt: "Dort wo es Topspielerinnen gibt, kommen auch die Manager und so öffnen sich neue Märkte", sagt Reichel. Ein Beispiel ist neben Kurnikowa auch Caroline Wozniacki in Dänemark.