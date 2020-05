Ansturm auf die Pyrenäen

Auf der 9. Etappe eroberte Lokalmatador Thomas Voeckler, der nach 208 Kilometern in Saint-Flour Zweiter einer Fluchtgruppe hinter Luis Leon Sanchez wurde, das Gelbe Trikot.



Bernhard Eisel, einziger Österreicher im Feld und Kapitän des HTC-Highroad-Teams, erreichte 21:26 Minuten nach Voeckler das Ziel. Nach dem Ruhetag am Montag beginnt Dienstag die Fahrt auf die Pyrenäen, bei der heiße Duelle erwartet werden. Dort wird zwar noch nicht der Sieger dieser Tour de France ermittelt, aber es wird die Hierarchie unter den Favoriten Alberto Contador ( Spanien), Andy Schleck ( Luxemburg) und Cadel Evans ( Australien) ermittelt. Von Interesse sind in erster Linie die beiden Bergankünfte.