Die Deutsche Angelique Kerber hat bei den US Open ihr drittes Tennis-Grand-Slam-Halbfinale in diesem Jahr erreicht. Die 28-Jährige setzte sich am Dienstag gegen die Vorjahresfinalistin Roberta Vinci aus Italien in 78 Minuten mit 7:5,6:0 durch. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft die Weltranglisten-Zweite am Donnerstag auf die Dänin Caroline Wozniacki oder Anastasija Sevastova aus Lettland.

Kerber fehlen damit nur noch zwei Siege zum Titel und zur Ablöse von Serena Williams als Weltranglistenerste. Gegen Vinci tat sie sich nur im ersten Satz schwer, hatte sie doch wie ihre Gegnerin große Probleme mit dem Aufschlag. Nach 54 Minuten unterlief der Italienerin ein folgenschwerer Fußfehler, der Kerber den Gewinn des ersten Durchgangs brachte. Im zweiten Satz, der nur 24 Minuten dauerte, war Vinci dann chancenlos.

Zäher Anfang, starkes Finish

"Der erste Satz war sehr schwer, da war es wichtig, dass ich ruhig und mental stark geblieben bin", erklärte Kerber nach ihrem zweiten Semifinal-Einzug in New York nach 2011. "Ich bin so glücklich, dass ich in zwei Sätzen gewonnen habe. Es bedeutet mir sehr viel, hier wieder im Halbfinale zu stehen."

Nach ihrem Sieg bei den Australian Open und dem verlorenen Wimbledon-Finale will sie nun den zweiten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere feiern. Sollte Serena Williams bei ihrem Heimturnier nicht das Endspiel erreichen, würde Kerber sogar ohne Finaleinzug zur neuen Nummer eins im Damen-Tennis aufsteigen.