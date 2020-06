Vienna Vikings erteilen eine Lehrstunde

Die Erwartungen und Ambitionen waren groß im Lager der swarco Raiders Tirol vor dem Kick-Off zur neuen Saison. Doch nach dem Saisonauftakt dominierten bei den Innsbruckern Ernüchterung und Enttäuschung.



Denn wieder einmal wurde das Kräftemessen mit den Raiffeisen Vienna Vikings zu einer Lehrstunde. Wieder einmal fanden die Tiroler in der österreichischen Nummer eins ihren Meister. Und wieder einmal setzte es für die Raiders am Ende ein Debakel. Bei der Saisonpremiere vor knapp 3000 Fans in Wien gingen die Innsbrucker mit 14:41 unter. Lediglich im Schlussviertel, als die Vikings bereits einen Gang zurück geschaltet hatten, konnten die Raiders die einseitige Partie etwas offener gestalten und erreichten ein 0:0.



Die Innsbrucker haben freilich nicht gegen irgendwen ihr Auftaktspiel verloren. Die Raiffeisen Vikings sind das Maß aller Dinge im American Football, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Im Vorjahr waren die Wiener in 15 Saisonspielen ungeschlagen geblieben.



Weit enger als das Schlagerspiel zwischen den Vikings und den Raiders verlief das Duell zwischen den Danube Dragons und den Graz Giants. Am Ende behielten die Niederösterreicher knapp mit 14:13 die Oberhand.