Als Leonhard Stock Gold in der Olympia-Abfahrt holte

Eigentlich hätte Leonhard Stock gar nicht in der Olympia-Abfahrt in Lake Placid starten sollen. Kein einziges Weltcuprennen hatte der damals 21-Jährige gewonnen, zudem hatte er sich zwei Monate zuvor an der Schulter verletzt. Doch der Tiroler kämpfte verbissen um ein Comeback – und wurde als Ersatzmann mitgenommen. Cheftrainer Charly Kahr legte sich jedoch bereits fest, dass Stock nicht zum Einsatz kommen werde.