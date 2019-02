Abend der Torjäger in der NHL

12.2. Die Philadelphia Flyers haben gegen die Pittsburgh Penguins eine 1:4-Niederlage kassiert. Matchwinner der Gäste war Goalie Matt Murray mit 50 gehaltenen Schüssen. Im zweiten Drittel gaben die Flyers mit 28 Schüssen so viele wie noch nie in ihrer Klub-Geschichte in einem Abschnitt ab, keiner führte aber zum Erfolg. In den letzten 4:54 Minuten der Partie spielte Philadelphia in Überzahl, nachdem Jewegenij Malkin wegen eines Stockschlags gegen den Kärntner Michael Raffl ausgeschlossen worden war. 20 Sekunden später gelang den Flyers ihr Treffer, ein "empty net"-Tor der Penguins 13 Sekunden vor Ende stellte aber wieder den Dreitore-Abstand her. Superstar Sidney Crosby erzielte in diesem Match sein 24. Saisontor und leistete auch noch zwei Assists. Den Flyers fehlen in der Eastern Conference acht Punkte auf die Play-off-Ränge.