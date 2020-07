1,5 Mio. Dollar und ein warmer Händedruck

Andere Golfer bemühten sich in der vergangenen Woche eher unter Ausschluss der Öffentlichkeit an der türkischen Riviera. 216 Männer kürten in 72 Teams den Amateur-Weltmeister. Der Lohn für die Sieger aus den USA: Ein warmer Händedruck und die ermutigende Prognose, dass sie die Stars von morgen sein könnten. Auch Österreicher waren dabei. Das steirische Brüderpaar Lukas und Tobias Nemecz sowie der Vorarlberger Manuel Trappel, allesamt knapp über 20 Jahre, kratzten zumindest an der Weltspitze. Das Trio lag sogar kurz auf Top-Ten-Kurs, am Ende schaute unter 72 Startern Platz 22 heraus. "Ich bin sehr stolz darauf, wie sich die Burschen hier präsentiert und gekämpft haben. Leider haben sie oftmals ein bisserl Pech gehabt", resümiert Sportdirektor Niki Zitny. Trainer Fred Jendelid schaute am letzten Arbeitstag aber zufrieden aus seiner rot-beigen Golfwäsch’: "Das passt schon. Jetzt wird alles ausgewertet und analysiert, damit es bei der nächsten WM noch besser wird", sagt der Schwede.