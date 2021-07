Zeitnah: Wirksamer Schutz von Unter- nehmensdaten

Optimierte Lagerstände, Steuerung von Produktionsanläufen sowie digitaler Datenaustausch mit Geschäftspartnern sind einige Möglichkeiten, wie moderne IT die Wertschöpfung eines Unternehmens optimieren kann. Die Vielfalt an Sensoren, Systemen und Netzwerken erfordert nicht nur ein schnelles und ausfallsicheres Netzwerk, sondern generiert eine gigantische Menge an Daten. Betriebe brauchen daher die richtigen Werkzeuge, Systeme und Prozesse, um diese Daten zeitnah auswerten, verarbeiten und damit sinnvoll nutzen zu können. Eine regelmäßige gesetzeskonforme Bereinigung der Daten ist dabei wichtig wie die Umsetzung wirksamer Maßnahmen zum Schutz der Unternehmensdaten. Cyber-Angriffe werden immer häufiger von kriminellen Organisationen durchgeführt, die über umfassendes Know-how und finanzielle Mittel verfügen. Die Bedeutung von adäquaten Sicherheitsmaßnahmen zeigen die Vorfälle der letzten Zeit mit Hacker-Angriffen z.B. auf Ebay oder Bifie.

