Test: Mobiles Online-Shoppen benötigt optimierte Lösungen

Haben Sie Ihren Online-Shop schon einmal am Smartphone geöffnet? Denn die Tatsache, dass Ihr Shop per Smartphone und Tablet erreichbar ist, sagt noch lange nichts darüber aus, ob der Bestell- und Bezahlprozess auf mobilen Endgeräten tatsächlich durchgeführt werden kann. Inhalte von Webshop und Bezahlprozess sind am Smartphone oft unlesbar klein und wichtige Elemente wie z.B. Buttons werden mitunter gar nicht erst angezeigt.

Ein erfolgreicher Zahlungsabschluss ist so unmöglich, die Konsequenzen sind gravierend: Neukunden brechen den mobilen Einkauf nach wenigen Sekunden ab – Bestandskunden wandern zur mobil optimierten Konkurrenz. Um die stetig wachsende Zielgruppe an mobilen Käufern anzusprechen ist es zwingend notwendig, dahingehend optimierte Lösungen anzubieten. Viele Shop-Systeme bieten spezielle Plugins für diese Zwecke an. Auch Online-Bezahllösungen, wie unsere Zahlungsschnittstelle, lassen sich in wenigen einfachen Schritten für Smartphone und Tablet optimieren.

