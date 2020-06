Neuartige Telefonnummern als Gedächtnisstütze

Kommentar von Markus Buchner, Geschäftsführer atms Telefon- und Marketing Services GmbH.

Das Problem ist bekannt: Ein Stromausfall während man nicht zu Hause ist führt dazu, dass der Tiefkühler abtaut, das kostbare Gefriergut auftaut und die halbe Küche unter Wasser steht. Der Strom ist zwar beim Nachhause-Kommen wieder da, der Versicherungsfall aber leider auch. Will man unverzüglich die Versicherung kontaktieren, um den Schaden im Rahmen der Haushaltsversicherung abzuwickeln, weiß man eines in der Regel nicht: die Telefonnummer der Versicherung.

Neue Gedächtnisstütze

Natürlich gibt es Google. Es gibt auch ordentliche Menschen, die jedes Schriftstück fein säuberlich in Ordnern abgelegt und so in Windeseile griffbereit haben. Es gibt aber auch neuartige Telefonnummern, welche die Marke der Versicherung wählbar machen. * UNIQA ist eine solche Nummer. Darunter erreichen Kunden ab sofort und kostenlos das 24-Stunden-Service des Versicherers über ihr Mobiltelefon. Genauso einfach lässt sich mit *TAXI in Kürze auch ein Taxi rufen. Diese „ Gedächtnisstütze 2.0“ heißt übrigens Sternnummer.

Link: www.atms.at