Verführerische Kekse

Sehr oft haben gute Rezepte eine Basis, die in Variationen immer wieder vorkommt. So ist etwa ein simples Butterkeks nicht wirklich so aufregend. Aber mit ein paar Ideen, kann da viel herausgeholt werden. Zu Weihnachten feiert und isst man in sinnlichem Ambiente, vor allem Duft- und Geschmacksnerven erleben Ende des Jahres einen Höhenflug.



Haben Sie schon einmal versucht, Butterkeks mit Zimt, geriebenen Kardamom, Ahornsirup und Nüssen zu verfeinern? Die Gewürze sind wahrlich ein orientalischer Gaumenkitzel und haben einen - besonders in der deftigen Weihnachtszeit - wichtigen Nebeneffekt: Kardamom bringt Linderung bei Magenkrämpfen und Zimt wärmt. Apropos wärmen: Kardamom gilt seit alters her auch als Aphrodisiakum.