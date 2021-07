Ein Maß für Unternehmens- kommunikation

Haben Sie Fragen zum Thema Change-Kommunikation?

Hier ein Auszug der bisherigen Einsendungen: Frage: "Wie kann man negativer medialer Berichterstattung entkommen?"Antwort: Durch die enge Einbindung aller Beteiligter lässt sich viel ausrichten! Es geht um "Beteiligung & Information": Die Belegschaftsvertretung sowie die Mitarbeiter müssen informiert und einbezoge werden um dem Thema den Wind aus den Segeln zu nehmen. Professionelle PR Beratung, am besten mit Externen (Agentur), vermeidet die negativen Artikel und kann zu positiven Kooperationen mit den Journalisten führen. Gerne können wir dazu ein detaillierteres Gespräch führen!Frage: "Ist die Änderung der Produktivität durch Change wirklich messbar und wenn ja, wie?"Antwort: Veränderungsprozesse senken die Produktivität und führen ohne Beteiligung und Integration zu großer Demotivation in der Belegschaft. Deshalb ist strukturierte Information, Leadership und gemeinsame Diskussion erfolgsentscheidend und lässt die Produktivität rasch wieder ansteigen. Diese Fakten sind unter anderen durch den Informiertheits-, den Stolz- und den Kooperationsindex messbar. Gerne können wir dazu detailliertere Gespräche führen!Frage: "Was sind die 3 wichtigsten Tipps die Sie haben?"Antwort: - Information - Beteiligung - Kommunizieren. Kommunizieren. Kommunizieren.

Mehr zum Thema Unternehmenskommunikation Jeder der in der Kommunikationsbranche arbeitet kennt den Vorwurf, der Wert von Kommunikationsarbeit sei nicht messbar. Man stimmt überein, dass das Image eines Unternehmens oft der ausschlaggebende Grund für oder gegen eine Kaufentscheidung darstellt. Zu Stande kommt dieses Firmen-Image durch ein Zusammenspiel verschiedenster Arten der Kommunikation. Doch die Aufschlüsselung dieses Prozesses erweist sich als schwierig.

Zahlenchaos aber keine Repräsentativität Jede Agentur tut ihr bestes um den eigenen Erfolg zu belegen. Durch die vielen verschiedenen Aspekte, lassen sich abstrakte Begriffe wie Image und Meinung nicht einfach mit Zahlen und Prozenten zusammenfassen. Oft sparen Unternehmen auf Anraten der Finanzabteilung bei PR-Maßnahmen, Workshops für interne Kommunikation oder ähnliches. Es heißt die Gewinnsteigerung durch derartige Projekte sei nicht belegbar.

„Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung“ Dieser Spruch greift sowohl auf Menschen als auch Unternehmen. Letztendlich aber muss man wissen woran zu arbeiten ist, um die richtigen Hebel an der richtigen Stelle anzusetzen und strategisch sinnvoll vorzugehen. Oftmals ist der Geschäftsleitung in großen Unternehmen nicht bewusst welche Herausforderungen es wo zu meistern gilt. So kann sich bei einer firmeninternen Arbeitnehmer-Zufriedenheitsstudie ergeben, dass sich die unteren Etagen von deren Vertretern nicht gehört fühlen. Entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung steigern die Arbeitsmoral und damit die Effizienz des gesamten Unternehmens. Zu derlei Verbesserungen kann es aber nicht kommen wenn man den Krisenherd erst gar nicht erkennt.