Als beste Österreicherin war Stephanie Venier Fünfte (1,43), Christine Scheyer folgte nach 40 von 60 Läuferinnen als Siebente (1,59). Die US-Amerikanerin Lindsey Vonn hatte 2,34 Rückstand.

Vorzeitig vorbei ist die WM für die Salzburgerin Mirjam Puchner. Die Gewinnerin der Abfahrt beim Weltcupfinale im März 2016 in St. Moritz zog sich bei einem Sturz eine Unterschenkelfraktur zu und fällt damit für den Rest der Saison aus. Außerdem hat die Salzburgerin eine Gehirnerschütterung erlitten. Puchners Zustand ist stabil. Die Österreicherin wurde in die Klinik GUT in St. Moritz eingeliefert und operiert.