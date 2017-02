Sabrina Maier gewann Europacup-Abfahrtswertung

Die letzte Abfahrt der Europacup-Saison gewann am Samstag im Sarntal die Schwedin Lisa Hörnblad, die Salzburgerin Maier wurde ex aequo mit der Norwegerin Kristina Riis-Johannessen Zweite. Dahinter kam die Tirolerin Dajana Dengscherz auf den vierten Platz, ihre Landsfrau Ager wurde Sechste. Maier war im Vorjahr Dritte in der Europacup-Abfahrtswertung gewesen.