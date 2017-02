Neureuther-Start bei WM nicht gefährdet

Neureuther hatte nach seinem Sturz im Weltcup-Slalom in Schladming Knie-Probleme. Zum Riesentorlauf in Garmisch (6.) trat er an, bekam aber wieder einen Schlag aufs Knie ab, weshalb er auf ein Antreten im City Event von Stockholm verzichtete. Neureuther war in diesem Winter bereits Zweiter (Zagreb) und Dritter (Wengen) im Slalom sowie Dritter im Riesentorlauf (Sölden) und zählt zum Kreis der Medaillenanwärter.