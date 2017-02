Lara Gut nach Kreuzbandriss bei Heim-WM am Knie operiert

"Die Operation ist gut verlaufen", schrieb Gut, die in St. Moritz Super-G-Bronze gewonnen hatte. Nach der Abfahrt der Alpinen Kombination stürzte sie beim Einfahren für den Slalom unglücklich. Die 25-Jährige hatte in der vergangenen Saison erstmals den Gesamtweltcup gewonnen. Gut strebt ein Comeback im kommenden Olympia-Winter an.