Kranjska Gora für Weltcup-Wochenende der Herren bereit

Für Marcel Hirscher geht es am Wochenende um den vorzeitigen Gewinn des Gesamtweltcups. Sein sechster Triumph in Folge wäre fix, wenn er nach dem Riesentorlauf zumindest 500 bzw. nach dem Slalom zumindest 400 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger aufweist. Derzeit liegt er 404 Zähler vor dem Norweger Kjetil Jansrud.

Auch zwei kleine Kugeln für Disziplin-Weltcups könnte der Salzburger holen. Damit müsste er in Slowenien im Riesentorlauf um zumindest sieben Punkte mehr holen als der Franzose Alexis Pinturault bzw. im Slalom um zumindest 41 mehr als der Norweger Henrik Kristoffersen. Sollte ihm das nicht gelingen, fällt die Entscheidung in der Woche ab 13. März beim Weltcup-Finale in Aspen.