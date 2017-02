Kirchgasser bestreitet in St. Moritz ihre letzte WM

Kirchgasser nimmt in St. Moritz zum sechsten Mal seit 2007 an alpinen Ski-Weltmeisterschaften teil und ist eine der verdienstreichsten Rennläuferinnen des Österreichischen Skiverbands (ÖSV). Die Filzmooserin hat bis dato sechs WM-Medaillen gewonnen, 273 Weltcup-Rennen bestritten und drei (2 Slaloms, 1 RTL) davon gewonnen.

In St. Moritz zählt Kirchgasser in der Kombination am Freitag zu den Mitfavoritinnen. Außerdem ist sie unverzichtbares Mitglied im Team-Bewerb, alle ihre drei "WM-Goldenen" hat sie da gewonnen. Kirchgasser ist verheiratet und wird am 18. März 32 Jahre alt.