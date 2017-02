Ivica Kostelic qualifizierte sich für Slalom-Entscheidung

Kostelic gab im Jänner in der Alpinen Kombination von Wengen seinen Abschied im Weltcup (Platz 22), hielt sich aber offen, an der WM noch teilzunehmen. In St. Moritz war er 2003 Slalom-Weltmeister geworden. Der Gesamtweltcupsieger von 2011 kämpft seit Jahren mit Knieprobleme, er hatte insgesamt bereits 14 Operationen.