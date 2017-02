FIS-Chefrenndirektor Markus Waldner entschuldigte sich in der Mannschaftsführersitzung für die erste, verfrühte Absage des Trainings. "Vielleicht haben wir uns ein bisschen zu früh entschieden. Ich entschuldige mich, ich schätze aber die positive Einstellung von allen hier. Als wir dann den blauen Himmel sahen, musste eine Entscheidung gefällt werden."

Das Training wurde wieder aufgenommen, aber nach nur sechs weiteren Läufern erneut wegen Nebels unterbrochen und endgültig abgesagt. Startberechtigt sind am Freitag alle Athleten. Also auch jene 30, die am Donnerstag trainierten, stellte Waldner klar.