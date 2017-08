Senior Digital Marketing Manager (m/w)

Ihr Aufgabengebiet:

umfasst die strategische Planung, Konzeption und Umsetzung sämtlicher Marketing Aktivitäten für folgende Bereiche inkl. Erfolgsmessung sowie Budgetmanagement:

• Social Media Marketing: Konzeption und eigenverantwortliche

Abwicklung von Facebook Advertising Kampagnen; enge Zusammenarbeit

mit dem Social Media Redaktionsteam



• Search Engine Advertising: Planung, Optimierung und Umsetzung

der AdWords-Kampagnen; strategische Weiterentwicklung von

neuen Ansätzen/Möglichkeiten im SEA-Bereich; Agenturführung und –management

in Kooperation mit der Leitung Marketing



• SEO Marketing: OnPage-Optimierung

• Online Creatives: Innovator in neuen Kreativ-Ansätzen für Online

Werbemittel; Koordination der neuesten Werbeformate

(z. B. HTML5, CSS etc.)



Ihr Profil:



• Abgeschlossenes Hochschulstudium („Marketing/Digitale Kommunikation“) und/oder mehrjährige Berufspraxis im Marketing mit Schwerpunkt Digitales Marketing, Content Marketing, Kommunikation und Social Media



• Ausgeprägte Erfahrung in der Entwicklung von Marketingbotschaften und in der zielgruppenspezifischen Ansprache; hohe Affinität für digitale Inhalte und Prozesse



• Gewünschte Kenntnisse und Erfahrungen: Google AdWords, Google Analytics, Google Adsense, Webmastertools, OnPage, Searchmetrics, Sistrix, Facebook, Twitter, WhatsApp, A/B Test Software, UX/UI Analyse, Keyword Optimierung etc. Bzw. Erfahrung in den gängigsten Social Media, Content Management und Analytics Tools.

Für diese Position gilt auf Basis einer Vollbeschäftigung ein KV-Mindestgrundgehalt von € 2.349,56 brutto pro Monat. Eine marktkonforme Überzahlung ist abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung.

Bei Interesse an einer Anstellung in einem abwechslungsreichen Medienunternehmen, senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung an Barbara Kociper, MBA: [email protected]