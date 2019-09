So überstehen Sie Elternabende

Römelt unterscheidet die Elternabende je nach Alter des Kindes. Im Kindergarten drehen sich die Gespräche dauernd um Ernährung, teilt sie die Erfahrung vieler Eltern: "Es geht nicht darum, was die Kinder essen. Es geht darum, Einflussbereiche abzustecken. Um einen Überblick darüber zu bekommen, wer Ihrem Kind jetzt etwas vormacht, müssen Sie drei Stunden über das Frühstück reden." Der Verlust an Einfluss über das Kind werde den Müttern noch zu schaffen machen, betont sie.

Erstklässler-Eltern tun sich oft schwer damit, ihre Kinder beim Schultor zu verabschieden und auf den täglichen Kontakt mit den Betreuern und die Teilnahme am Alltag zu verzichten. Der Elternabend zu Schulbeginn ist daher auch ein wichtiger Faktor, um die anderen Eltern kennen zu lernen. Römelts Tipp: Kontaktdaten austauschen oder abstimmen, dass sie verteilt werden dürfen. Die Schule darf sonst aus Datenschutzgründen keine Namenslisten hergeben, was Eltern den Kontakt erschwert. Die Versammlung gibt den Eltern auch die Möglichkeit, für Zusatzangebote wie Theater-Programme (Gruppen-)Druck zu machen.

Beim Elternabend müssen auch Entscheidungen getroffen werden, so muss etwa eine Benotung in Worten statt in Zahlen von einer Mehrheit der Eltern befürwortet werden. Auch für Sonderausgaben wie gesunde Jause oder Klassen-Magazine brauchen Lehrer die Zustimmung der Eltern. Außerdem werden Elternvertreter gewählt. Sie sind das Sprachrohr, wenn es in der Klasse kriselt.