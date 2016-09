Millionen Menschen haben diese beeindruckende Warnung vor Mobbing gesehen, mit der Mutter Amy Beth Gardner ihre zehnjährige Tochter Breonna auf den ersten Schultag in der Mittelschule vorbereiten wollte. Sie ließ das Kind die Zahnpasta aus einer Tube auf einen Teller herausdrücken. Dann sollte sie den Inhalt wieder zurück in die Tube befördern. Doch das Mädchen sagte, dass die Tube nie wieder so aussehen würde wie zuvor. Amy fasste das in ihrem Facebook-Posting zusammen: „Du wirst dich dein Leben lang an diesen Teller mit Zahnpasta erinnern. Du wirst bald merken, wie viel Gewicht deine Worte haben. Du wirst die Chance haben, andere mit deinen Worten zu verletzen, zu kränken, zu erniedrigen und zu beleidigen. Wie bei dieser Zahnpasta kannst du deine Worte nicht mehr zurücknehmen, wenn sie einmal deinen Mund verlassen haben. Benutze darum deine Worte mit Vorsicht, Breonna. Wenn andere ihre Worte falsch verwenden, schütze deine eigenen.“

Reaktionen waren verletzend

In einem weiteren Eintrag blickt Mutter Amy jetzt auf die Wochen nach ihrem ersten Posting und die unzähligen Reaktionen darauf zurück. Die waren eine weitere Lektion in Mobbing und die teilt sie ebenfalls mit ihrer Tochter und ihren Lesern. „Ein Prozent der Reaktionen war fürchterlich. Wenn du sie später einmal lesen wirst, werden sie dich sehr treffen.“

Menschen machten sich über den Namen ihrer Tochter lustig. Vor allem der Vorwurf, eine gute Mutter hätte ihrer Tochter das Thema schon früher beigebracht, traf ihren wunden Punkt, erzählt sie jetzt: „Sie wissen nicht, dass du nicht bei uns geboren wurdest. Sie wissen nicht, dass du mit neun Jahren zu uns gekommen bist, als ein Auto der Fürsorge um Mitternacht mit dir und deiner Schwester in unsere Einfahrt einbog.“

Und sie gibt ihrer Tochter und der Welt eine Lektion mit: „Wenn dir in deinem Leben verletzende Worte entgegenkommen, gibt es immer einen Grund hinter dem Schmerz. Manchmal wirst du die Quelle des Schmerzes finden, aber manchmal wirst du nicht wissen, welche Verletzungen jemand erlitten hat. Dann denk an das Zahnpasta-Beispiel und daran, dass du nicht über andere entscheiden kannst, aber über dich.“