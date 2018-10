Zu Weihnachten eine Freude machen

Los geht es schon Ende August: In den ersten Supermärkten wird Lebkuchen verkauft, Adventkalender folgen nur kurz danach. Während Konsumenten noch nicht annähernd an das Fest der Freude denken, ist die Wirtschaft bereits im Turbo-Modus – und ganz besonders online. Denn, das zeigt eine Studie von E-Commerce Österreich aus dem letzten Jahr: Mehr als die Hälfte der Gesamtausgaben für Weihnachtsgeschenke landen bereits im Netz, bereits 71% aller Österreicher erledigen bereits einen Teil ihrer Weihnachtseinkäufe im Netz, zeigt eine Studie von MindTake.

Bei der Altersgruppe unter 40 sind es sogar mehr als drei Viertel, die Geschenke am liebsten online kaufen. Und weil das durchschnittliche Ausgabevolumen laut einer GfK-Studie bei je 408 Euro liegt, gibt es eine ziemlich große Summe zu verteilen. Das Problem: Auch wenn Onlineshopping bequemer ist und sich nicht an Öffnungszeiten hält, sind doch viele Konsumenten unsicher, was ihren Liebsten eine Freude machen könnte.

Geschenk mit Herz statt Verlegenheitslösung

Gelegenheit genug also, ihnen Vorschläge an die Hand zu geben: Eine Uhr für den Ehemann, Parfum für die Schwiegermutter oder Plüschtiere für Enkel und Neffen sind oft nur Verlegenheitspräsente, die statt glänzenden Augen enttäuschte Blicke unterm Weihnachtsbaum provozieren. Es gilt, Wertschätzung mit Erfindungsreichtum zu kombinieren – und da kommen Produktpräsentationen, die Ausgefallenes, Schönes und Außergewöhnliches präsentieren, wie gerufen.

Eingebettet in den kurier.at-Weihnachtschannel, fügen sie sich harmonisch in ein passendes Themenumfeld, das neben spannenden Infos auch mit Rezeptideen, Reisetipps und allerlei Kuriositäten rund ums Fest aufwartet. Das alles im festlichen Design und optimal angepasst auf alle Devices – ob mobil, am Tablet oder PC.

Das Resultat: Persönliche Geschenke mit Liebe zum Detail - und strahlende Augen unterm Weihnachtsbaum.