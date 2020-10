Wie Ihre Werbemittel optimal performen

Bei der Gestaltung von Display-Werbemitteln fließt oft viel Mühe und Liebe zum Detail in die Konzeption. Wenn Werbemittel allerdings zu viel Bandbreite einnehmen, wirkt sich das negativ aus: Google Chrome etwa filtert automatisch Anzeigen aus, die zu groß und zu schwer sind. So will der Konzern Batterielaufzeiten und Datenkontingente seiner UserInnen schonen. Wie lässt sich das verhindern?