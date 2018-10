Warum KURIER Digital? 5 Gründe und 5 Möglichkeiten

Die 5 besten Möglichkeiten

1. Responsive und Dynamic Ads

Das Entwickeln von eigenen Werbemitteln für desktop und mobil ist weitgehend Standard in der Werbung auf kurier.at. Unterschiedlichste mobile Bildschirmgrößen und immer größere Smartphones haben aber zur Folge, dass Werbemittel wie das Medium Rectangle oder das Mobile Understitial nicht in voller Breite dargestellt werden, sich nicht optimal in die Seite einfügen und schneller als Werbung wahrgenommen werden.

Responsive Werbemittel hingegen nutzen ihre Werbeposition perfekt. Unsere Experten für Ads und Traffic erstellen gerne responsive Werbemittel für Sie oder unterstützen Sie bei der korrekten Anlieferung und Umsetzung.

Eine Kampagne, 1.000 Gesichter – das wird möglich durch unsere dynamischen Werbemittel, die wir für Sie kreieren. Werbung wirkt insbesondere dann, wenn sie uns in der passenden Situation erreicht, am richtigen Ort oder genau entsprechend unserer Lebensumstände.

Dynamische Werbemittel bestehen aus unterschiedlichen Elementen, wovon wir einige passend nach Standort, Wetter, Alter, Geschlecht oder Interesse abändern können. Pro User! Unser Sales Team spricht mit Ihnen gerne über Ihre maßgeschneiderte Kampagne.

2. Content und Native Advertising

Der Begriff Content Marketing ist in aller Munde. Nicht erst seit gestern und nicht nur mehr bis morgen. Ein „Überbegriff“ diverser Facetten von Native Advertising über Sponsored Content, Advertorials, Corporate Publishing bis hin zum Product Placement. Im Zeitalter der rasanten Digitalisierung und der Informationsüberreizung ist Content Marketing eine Art „Polizei“. Der Fokus liegt auf den Inhalten, die den User wirklich interessieren – weg von der klassischen Produktbotschaft hin zu den Bedürfnissen des Konsumenten. Das erfordert Exzellenz in Storytelling, viel Investment in Ressourcen und Zeit für Recherche. Darin investieren wir für Sie.