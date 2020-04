Publisher & Agenturen: Wie das Zusammenspiel in der Krise funktioniert

Die Agenturen reagieren dankbar: „Wir wünschen uns gerade jetzt in der Krise sachliche Berichterstattung und nach Möglichkeit auch positive Botschaften in den Medien, da solche Artikel nicht nur grundsätzlich erfreulich sind, sondern auch ein geeignetes Werbeumfeld darstellen“, erklärt Lisa Weichselbaum, Head of Programmatic bei e-dialog.

Verändertes Userverhalten verlangt Adaption in Kampagnenplanung

„Wir beobachten eine veränderte Consumer-Journey-Realität. Aufgrund der stationären Schließungen sind die Konsumenten vermehrt ins Netz ausgewichen“, erläutert Ursula Arnold, CEO Mindshare Österreich. „Für uns als Mediaagentur heißt das, dass Fähigkeiten wie schnelles Agieren, Nutzung von Daten und gesamtheitliches Denken noch nie so gefragt und wertvoll wie in dieser speziellen Situation waren. Datengetriebene Mediaplanung ist damit wichtiger denn je - und das am besten zusammen mit reichweitenstarken Partnern wie KURIER Digital, die in der Krise ihre Reichweiten massiv steigern konnten.“