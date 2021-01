Patrick Gossner

Fragen an Patrick

Was ist dein Geheimrezept für erfolgreiche Kampagnen?

Mitreißende Geschichten, die eine emotionale Bindung mit der Zielgruppe aufbauen und sie inspirieren.

Was ist dein Lieblings-Werbeformat und warum?

Video - aus meiner Sicht lässt sich Storytelling derzeit durch kein anderes Werbeformat so wirkungsvoll umsetzen. Aber es gibt viele spannende Formate am Markt, egal ob Display, Content- oder Performance Marketing. Was mich besonders begeistert ist das Thema Augmented Reality (AR) und welche künftigen Formate damit noch kommen.

Was schätzen deine Kollegen an dir?

Im Arbeitsalltag versuche ich stets, mit vollem Elan und Engagement an die unterschiedlichen Aufgabengebiete heranzugehen.

Was ist deine Lieblingssport?

Ich bin und war schon immer ein sportbegeisterter Mensch. Vom Wellenreiten auf den Kanaren, über Bodenturnen, bis Crossfit und Muay Thai habe ich erkannt, dass vor allem der Adrenalinkick den Nervenkitzel für mich ausmacht.

Was ist dein Motto?

Sei dir selbst stets treu.

3 Dinge, die dich glücklich machen

Regelmäßiger Sport, Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen und exotische Länder zu bereisen, tragen für mich essentiell zum Glücklichsein bei.

3 Dinge, die dich nerven

Engstirnigkeit, Stillstand und schlechtes Wetter.

Kurioses, Lustiges, Typisches über dich

Egal ob ich Verwandte in Tirol oder ferne Länder besuche, das nötigste Trainingsequipment ist immer dabei.

Was ist dein Morgenritual?

Erstmal eine kalte Dusche und anschließend Kaffee, ohne Milch und Zucker.