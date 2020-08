Martina Schauer, MBA

Key Account Manager

Tel.: +43 05 9030-22202

Mail: martina.schauer@kurier.at

Fragen an Martina

Was ist dein Geheimrezept für erfolgreiche Kampagnen?

Kunden- und User-Interessen optimal zu verbinden.

Was ist dein Lieblings-Werbeformat und warum?

Alle mobil einsetzbaren Werbemittel, da die mobile Nutzung ständig steigt.

Was ist dein Motto?

Life is a one time offer – use it well.

Was schätzen deine Kollegen an dir?

Meine Verlässlichkeit und meinen Humor.

Was ist dein Morgenritual?

3 x Snoozen vor dem Aufstehen und dann positiv in den Tag starten.

Was ist dein Lieblingssport?

Ich versuche möglichst viel zu Fuß zu gehen. Treppe statt Rolltreppe = Urban Fitness

3 Dinge, die dich glücklich machen

Reisen, gutes Essen und meine Freunde

3 Dinge, die dich nerven

Unpünktlichkeit, Stau, Ignoranz

Wissenswertes über dich

Ich koche, seitdem ich laufen kann – mehr auf massloskochen.com